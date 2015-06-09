В КП "Плесо" розповіли, скільки витратили грошей на підготовку пляжів до сезону
На підготовку 11 пляжів Києва до літнього сезону витрачено близько 15 млн грн.
Про це повідомив генеральний директор комунального підприємства (КП) "Плесо" Денис Пікалов. За його словами, зараз всі ці пляжі відповідним чином підготовлені, відкриті і приймають відпочиваючих.
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"Бюджет Служби відпочинку, яка експлуатує київські пляжі, - 8 млн грн, бюджет Спеціалізованої рятувально-водолазної служби КП «Плесо»" - 7 млн грн. Це говорить про те, що 15 млн грн місто витратило саме на підготовку пляжів", - сказав він.
За словами Дениса Пікалова, крім того, санітарні паспорти отримали 9 пляжів: "Венеція", "Дитячий", "Передмісна Слобідка", "Золотий", "Чорторій"; "Молодіжний"; "Пуща-Водиця"; "Вербний"; "Центральний".
"Факт наявності санітарних паспортів говорить про те, що 9 пляжів для відпочинку доступні в повній мірі – це як відпочинок біля води, так і відпочинок у воді. Інші водойми, насамперед технічні, не передбачені для купання в принципі", - заявив він.
Керівник підприємства поінформував, що в цьому році території пляжів будуть охоронятися не тільки рятувальниками, але і пляжними патрулями, які формуються з числа волонтерів.
Денис Пікалов запевнив, що на всіх пляжах є пункти медичної допомоги. "В кожному є атестований медик і там є мінімальний перелік медикаментів, який потрібен для надання першої допомоги. Засоби і медикаменти були закуплені в потрібному обсязі", - сказав він.
У той же час він зазначив, що проблемою пляжів залишатимуться туалети. "Ні для кого не секрет, що туалетів недостатньо. І найгірше, що якість обслуговування цих туалетів категорично недостатня. Левова частка туалетів на пляжах "вигрібні". Якщо за радянськими нормами це якось співвідносилося, то з нормами XXI століття співвідноситься дуже важко. Так чи інакше, на сьогоднішній день є проблема каналізації зон відпочинку в Києві. Повноцінної каналізації немає навіть у Гідропарку. Тому поки це питання не буде вирішено системно, ми будемо шукати тимчасові проміжні варіанти", - прокоментував Денис Пікалов. Зараз, за його словами, пляжні зони оснащують біотуалетами.
За словами Дениса Пікалова, прибирання пляжів в цьому сезоні будуть здійснюватися щодня, а чистка піску – щотижня механічним або машинним способом. Для цього місто має дві спеціальні машини, ще одна зараз ремонтується.
В цьому році, додав він, як експеримент, до прибирання пляжів залучені клірингові компанії. Проектом охоплені пляжі на Трухановому острові, "Передмісна Слобідка" і "Золотий".