В КП "Плесо" розповіли, скільки витратили грошей на підготовку пляжів до сезону

Про це повідомив генеральний директор комунального підприємства (КП) "Плесо" Денис Пікалов. За його словами, зараз всі ці пляжі відповідним чином підготовлені, відкриті і приймають відпочиваючих.

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"Бюджет Служби відпочинку, яка експлуатує київські пляжі, - 8 млн грн, бюджет Спеціалізованої рятувально-водолазної служби КП «Плесо»" - 7 млн грн. Це говорить про те, що 15 млн грн місто витратило саме на підготовку пляжів", - сказав він.

За словами Дениса Пікалова, крім того, санітарні паспорти отримали 9 пляжів: "Венеція", "Дитячий", "Передмісна Слобідка", "Золотий", "Чорторій"; "Молодіжний"; "Пуща-Водиця"; "Вербний"; "Центральний".

"Факт наявності санітарних паспортів говорить про те, що 9 пляжів для відпочинку доступні в повній мірі – це як відпочинок біля води, так і відпочинок у воді. Інші водойми, насамперед технічні, не передбачені для купання в принципі", - заявив він.

Керівник підприємства поінформував, що в цьому році території пляжів будуть охоронятися не тільки рятувальниками, але і пляжними патрулями, які формуються з числа волонтерів.

Денис Пікалов запевнив, що на всіх пляжах є пункти медичної допомоги. "В кожному є атестований медик і там є мінімальний перелік медикаментів, який потрібен для надання першої допомоги. Засоби і медикаменти були закуплені в потрібному обсязі", - сказав він.

У той же час він зазначив, що проблемою пляжів залишатимуться туалети. "Ні для кого не секрет, що туалетів недостатньо. І найгірше, що якість обслуговування цих туалетів категорично недостатня. Левова частка туалетів на пляжах "вигрібні". Якщо за радянськими нормами це якось співвідносилося, то з нормами XXI століття співвідноситься дуже важко. Так чи інакше, на сьогоднішній день є проблема каналізації зон відпочинку в Києві. Повноцінної каналізації немає навіть у Гідропарку. Тому поки це питання не буде вирішено системно, ми будемо шукати тимчасові проміжні варіанти", - прокоментував Денис Пікалов. Зараз, за його словами, пляжні зони оснащують біотуалетами.

За словами Дениса Пікалова, прибирання пляжів в цьому сезоні будуть здійснюватися щодня, а чистка піску – щотижня механічним або машинним способом. Для цього місто має дві спеціальні машини, ще одна зараз ремонтується.

В цьому році, додав він, як експеримент, до прибирання пляжів залучені клірингові компанії. Проектом охоплені пляжі на Трухановому острові, "Передмісна Слобідка" і "Золотий".