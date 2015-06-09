Столичні медики допомагають постраждалим у масштабній пожежі на нафтобазі

Столичні лікарні і опіковий центр працюють у режимі повної готовності та забезпечені необхідними медичними засобами в повному обсязі. За дорученням Київського міського голови Віталія Кличка на місце події направлено 12 карет міської швидкої допомоги та 2 приватні.

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Крім того, передано перев’язувальні матеріали для роботи медиків на місці події, повідомляє офіційний сайт КМДА.

Наразі до Київської міської клінічної лікарні № 2 доправили 4 постраждалих: 2 працівники нафтобази та 2 співробітників ДСНС.

Нагадаємо, що на місце пожежі виїхав мер Києва Віталій Кличко та заступник з питань охорони здоров’я Михайло Радуцький. У гасінні пожежі беруть участь 26 одиниць техніки київського гарнізону ДСНС і більше 100 чоловік особистого складу, а також на місці працюють 11 машин швидкої допомоги з Києва.