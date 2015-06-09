Кличко розпорядився перевірити всі АЗС та нафтобази в Києві
Мер заявив, що підпише розпорядження перевірити усі нафтобази та автозаправки в столиці на дотримання пожежної безпеки.
Мер Києва Віталій Кличко у зв'язку з пожежею на нафтобазі в селі Крячки Васильківського району Київської області, розпорядився перевірити всі АЗС та нафтобази у Києві на дотримання пожежної безпеки.
Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook.
"У зв'язку з пожежею на нафтобазі у Васильківському районі та пожежами, які почастішали на об'єктах у Києві, я підпишу розпорядження перевірити усі нафтобази та автозаправки в столиці на дотримання пожежної безпеки. Такої катастрофи, як під Києвом, повторитися не повинно!", - сказано у повідомленні.
На місці пожежі з командиром київської аварійно-рятувальної служби Романом Ткачуком. У зв'язку з пожежею на нафтобазі у ...Posted by Виталий Кличко on 9 червня 2015 р.
Як повідомляв вечері 8 червня на нафтобазі "БРСМ-Нафта" у Васильківському районі Київської області спалахнула пожежа.
Сьогодні близько 8 ранку на нафтобазі стався потужний вибух. У МВС повідомили про одного загиблого й 14 постраждалих.
Понад 400 бійців Нацгвардії направлені до місця пожежі.