Кличко розпорядився перевірити всі АЗС та нафтобази в Києві

Мер Києва Віталій Кличко у зв'язку з пожежею на нафтобазі в селі Крячки Васильківського району Київської області, розпорядився перевірити всі АЗС та нафтобази у Києві на дотримання пожежної безпеки.

Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook.

"У зв'язку з пожежею на нафтобазі у Васильківському районі та пожежами, які почастішали на об'єктах у Києві, я підпишу розпорядження перевірити усі нафтобази та автозаправки в столиці на дотримання пожежної безпеки. Такої катастрофи, як під Києвом, повторитися не повинно!", - сказано у повідомленні.

На місці пожежі з командиром київської аварійно-рятувальної служби Романом Ткачуком. У зв'язку з пожежею на нафтобазі у ... Posted by Виталий Кличко on 9 червня 2015 р.

Як повідомляв вечері 8 червня на нафтобазі "БРСМ-Нафта" у Васильківському районі Київської області спалахнула пожежа.

Сьогодні близько 8 ранку на нафтобазі стався потужний вибух. У МВС повідомили про одного загиблого й 14 постраждалих.

Понад 400 бійців Нацгвардії направлені до місця пожежі.