Кличко виїхав у Васильківський район, щоб проконтролювати роботу київських служб з ліквідації пожежі

Київський міський голова Віталій Кличко виїхав у Васильківський район, щоб проконтролювати роботу київських служб, задіяних у ліквідації масштабної пожежі на нафтобазі.

Про це повідомляється на особистому сайті Віталія Кличка.

«Пожежа на нафтобазі під Києвом вже призвела до трагічних наслідків, є жертви, з деякими рятувальниками не можуть зв’язатися. Наразі cитуація складна. Київ допомагає, чим може», - зазначив Кличко.

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Мер Києва повідомив, що у гасінні пожежі беруть участь 26 одиниць техніки київського гарнізону ДСНС і більше 100 осіб особистого складу, а також на місці працюють 11 машин швидкої допомоги з Києва.

«Крім того, столичні лікарні і опіковий центр у режимі повної готовності, щоб приймати людей. Щодо екологічної ситуації: на під’їздах у столицю два пости – зі сторони Обухова та по одеській трасі – проводять заміри на наявність у повітрі продуктів горіння. Я дав вказівку усім службам столиці оперативно повідомляти киян про поточну ситуацію», - заявив Кличко.