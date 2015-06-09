Чотирьох затриманих під час "Маршу рівності" взяли під домашній арешт

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Києва, за рішенням суду одному із підозрюваних обрано запобіжний захід у вигляді утримання під вартою. Щодо чотирьох осіб – застосовано цілодобовий домашній арешт. Ще двох осіб суд відпустив на поруки народних депутатів.

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Дії підозрюваних кваліфіковані за ч. 3, 4 ст. 296 Кримінального кодексу України (хуліганство, тобто грубе порушення громадського порядку з мотивів явної неповаги до суспільства, що супроводжується особливою зухвалістю, вчинене групою осіб, пов'язане з опором представнику влади, що припиняє хуліганські дії, із застосуванням предмета, заздалегідь заготовленого для нанесення тілесних ушкоджень).

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У судовому засіданні прокуратура клопотала про обрання для підозрюваних більш жорсткого запобіжного заходу, зокрема щодо шести осіб – у вигляді утримання під вартою, додали у прес-службі.

Як повідомляв УНІАН, під час сутичок на «Марші рівності» правоохоронці затримали на місці події 30 осіб. У них вилучили петарди, викрутки, ножі та інші небезпечні предмети.

Постраждали 11 міліціонерів. Про підозру було оголошено 7 затриманим особам.