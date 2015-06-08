У Києві запустили безкоштовний автобус від Пішохідного мосту до Арки дружби народів

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Київської міської державної адміністрації.

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За інформацією "Київпастрансу", автобуси курсуватимуть у робочі та вихідні дні з 8.30 до 20.30 з інтервалом руху 20 хвилин. На маршруті працюватимуть два автобуси.

Це зроблено за дорученням мера Віталія Кличка та на замовлення комунального підприємства "Київтранспарксервіс".