У Києві запустили безкоштовний автобус від Пішохідного мосту до Арки дружби народів
18:01, 08 червня 2015Київ
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У Києві організовано спеціальний безкоштовний автобусний маршрут, який підвозитиме киян та гостей столиці від Пішохідного мосту до Арки дружби народів.
В центрі Києва буде безкоштивний автобусний маршрут / dslov.ru
Про це УНІАН повідомили у прес-службі Київської міської державної адміністрації.
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За інформацією "Київпастрансу", автобуси курсуватимуть у робочі та вихідні дні з 8.30 до 20.30 з інтервалом руху 20 хвилин. На маршруті працюватимуть два автобуси.
Це зроблено за дорученням мера Віталія Кличка та на замовлення комунального підприємства "Київтранспарксервіс".
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