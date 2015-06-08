У Києві завершили оновлення парку імені Пушкіна

Оновлений Парк ім. Пушкіна – початок великого проекту міської влади із реконструкції київських парків і справжній приклад державно-приватного партнерства для розвитку столиці.

Про це заявив перший заступник голови КМДА Ігор Ніконов на відкритті «Арт-Пікніка» Слави Фролової, повідомляє сайт КМДА.

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Перший заступник голови КМДА розповів, що в Парку імені Пушкіна міськими службами виконаний значний обсяг робіт: відновлена алея, що була висаджена в 1936 році, прокладено понад 2000 м² доріжок, освітлена вся територія парку, встановлено понад 90 опор освітлення, завдяки меценатам висаджені клумби, посаджено більш ніж 200 саджанців. Окрім того, в парку прокладена електрика для підключення лекторіїв, дитячих розважальних зон, зон проведення майстер-класів, сцен, встановлені вбиральні на всій території парку, обмежено рух автотранспорту, виділена територія для парковки зі сторони вул. Молдавської.

«Дякую комунальним службам міста та керівництву району за те, що продемонстрували справжній приклад державно-приватного партнерства. Переконаний, що кияни залюбки відвідуватимуть оновлений парк. І це – лише початок великого проекту міської влади на чолі з Віталієм Кличком із реконструкції київських парків» – зауважив Ніконов.

Нагадаємо, що у рамках реалізації проекту «Київські парки» міська влада планує здійснити благоустрій 23 столичних парків, для того, аби підвищити їх безпечність, комфорт, чистоту, цікаво наповнити та зробити функціональними для мешканців столиці, а також реалізувати програми, направлені на підвищення екологічної культури в Києві.

Окрім того, для реалізації задач проекту «Київські парки» у травні був створений спеціальний благодійний фонд «Наші Парки», що залучатиме меценатів та спонсорів для здійснення реконструкції парків. Програми реконструкції наразі активно напрацьовуються комунальним підприємством «Київські парки» у співпраці з громадськими ініціативами, активістами, представниками фонду.

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Комунальне підприємство постійно веде роботу з громадськими групами. Зокрема, вже обговорена концепція Труханового острову, парку Партизанської слави, парку Нивки. Нещодавно на фестивалі «PRO Місто» були презентовані проекти, передпроекти та концепції парків в усіх районах столиці. Також фахівці «Київського центру розвитку міського середовища» активно опрацьовують інформацію від райдержадміністрацій, вивчають функціонування зелених зон у столиці.

Для того, аби кияни мали можливість проконтролювати реконструкцію парків, міські служби запланували встановити спеціальні стенди з інформацією про заплановані в парках роботи. Універсальний дизайн стендів уже розроблений.

«Переконаний, що втілюючи завдання проекту, ми не лише засвідчимо статус Києва як однієї з найбільш квітучих столиць, а й осучаснимо зелені зони, створимо майданчики для проведення фестивалів, реалізації різноманітних соціальних та культурних ініціатив» – наголосив Ніконов.