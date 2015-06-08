В Києві з'явиться "гаряча лінія" для моніторингу якості відпочинку дітей у денних пришкільних таборах

Київська міська влада відкрила «гарячу лінію» для контролю та моніторингу відпочинку дітей у денних пришкільних таборах. За номером 279-24-13 усі батьки зможуть звернутися та висловити свою думку щодо покращення відпочинку своїх дітей у денних пришкільних таборах міста Києва.

Про це повідомила заступник голови Київської міської державної адміністрації Ганна Старостенко під час інспекції денних таборів Солом’янського району, передає сайт КМДА.

«Наше завдання – забезпечити якісний відпочинок у денних таборах. Оскільки за перебування дітей кошти сплачують батьки, столична влада має контролювати надання таких послуг, а також – тримати постійний зворотній зв’язок з батьками, батьківськими комітетами», – наголосила вона.

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Під час інспекції, за словами Ганни Старостенко, у представників КМДА та районного управління освіти з’явилися пропозиції щодо вдосконалення меню та урізноманітнення денного раціону: «Саме для цього і функціонуватиме «гаряча лінія», аби батьки, які мають побажання, коментарі чи скарги, могли звернутися та вплинути на якість відпочинку власної дитини».

Заступник голови КМДА також зауважила, що цього року у форматі роботи пришкільних таборів відбулися зміни – збільшилася кількість гуртків, з’явилися мовні курси та урізноманітнилися культурно-освітні заходи.

«Ми намагаємося відійти від стереотипу, що денні табори – це відпочинок «на асфальті». Цього року велику уваги приділено мовним курсам – відкрито вже близько 30 безкоштовних мовних таборів, де дітлахи мають змогу вивчати англійську, німецьку, французьку чи іншу мову з її носіями. Крім того, в деяких таборах школярі мають можливість відвідувати басейн, хореографічні курси», – додала вона.

Ганна Старостенко також запевнила, що протягом усього часу роботи пришкільних таборів міська влада здійснюватиме постійний контроль та інспектуватиме табори в усіх районах столиці.

Зазначимо, що сьогодні було здійснено інспекцію денних пришкільних таборів «Сонечко» (на базі гімназії № 117) та «Калинонька» (на базі спеціалізованої школи № №115 ім. І.Огієнка) Солом’янського району міста Києва.