На Андріївському узвозі в Києві побудують громадські туалети

13:50, 08 червня 2015
Київ
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На Андріївському узвозі в Києві побудують громадські туалети, що дозволить поліпшити санітарно-епідеміологічний стан і підвищити якість сервісу.

На Андреевском спуске появятся общественніе уборніе / Фото: УНИАН

Як повідомили УНІАН у прес-службі КМДА, відповідне розпорядження підписав мер столиці Віталій Кличко.

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"Згідно з генеральним планом, територія історичної вулиці віднесена до житлово-громадської забудови, тобто облаштування туалетів там є цілком правомірним і доречним", - зазначають в КМДА.

Фінансування будівництва здійснюватимуть за рахунок залучених коштів інвесторів. Замовником проектування і виконання робіт є Подільська райдержадміністрація. Вона має визначити генеральну проектну та підрядну будівельні організації, забезпечити розроблення і затвердження проектно-кошторисної документації, передбачити умови надання підрядником гарантії якості виконаних робіт, встановити гарантійні строки експлуатації об’єктів тощо.

Після завершення будівництва громадські вбиральні безоплатно буде зараховано до комунальної власності територіальної громади Києва.

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