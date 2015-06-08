На Андріївському узвозі в Києві побудують громадські туалети

Як повідомили УНІАН у прес-службі КМДА, відповідне розпорядження підписав мер столиці Віталій Кличко.

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"Згідно з генеральним планом, територія історичної вулиці віднесена до житлово-громадської забудови, тобто облаштування туалетів там є цілком правомірним і доречним", - зазначають в КМДА.

Фінансування будівництва здійснюватимуть за рахунок залучених коштів інвесторів. Замовником проектування і виконання робіт є Подільська райдержадміністрація. Вона має визначити генеральну проектну та підрядну будівельні організації, забезпечити розроблення і затвердження проектно-кошторисної документації, передбачити умови надання підрядником гарантії якості виконаних робіт, встановити гарантійні строки експлуатації об’єктів тощо.

Після завершення будівництва громадські вбиральні безоплатно буде зараховано до комунальної власності територіальної громади Києва.