У Києві судитимуть затриманих під час Маршу рівності
В Оболонському районному суді міста Києва відбудеться суд над сімома затриманими під час Маршу рівності, серед яких як бійці «Правого сектору», активісти об’єднання «Свобода», так і бійці АТО.
Адвокати затриманих повідомили, що справу вже об’єднали в одне провадження, передає Радіо Свобода.
Стало відомо, що затриманих під час маршу звинувачують у хуліганстві за частиною 4 статті 296 Кримінального кодексу України.
Повідомляється, що взяти на поруки затриманих вже готовий присутній у суді народний депутат від «Радикальної партії» Ігор Мосійчук.
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Наразі під судом вже зібралася група підтримки затриманих. На паркані перед судом висять плакати «Які гей-паради, коли іде війна?» і «Правий сектор» захищає народ, народ захистить «Правий сектор».
Група підтримки з #ПравийСектор теж вже під Обол.судом. Принесли прапори #МаршРівності#київпрайд2015pic.twitter.com/w1hqbvaTgC
— Ірця Стельмах (@irzja_stelmakh) 8 Червень 2015
Як повідомляв УНІАН, 6 червня у ході сутичок під час Маршу рівності у Києві радикально налаштовані молодики напали на учасників акції. Внаслідок сутичок поранення отримали 9 осіб, затримано близько 25 осіб.