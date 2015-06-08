У Києві судитимуть затриманих під час Маршу рівності

Адвокати затриманих повідомили, що справу вже об’єднали в одне провадження, передає Радіо Свобода.

Стало відомо, що затриманих під час маршу звинувачують у хуліганстві за частиною 4 статті 296 Кримінального кодексу України.

Повідомляється, що взяти на поруки затриманих вже готовий присутній у суді народний депутат від «Радикальної партії» Ігор Мосійчук.

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Наразі під судом вже зібралася група підтримки затриманих. На паркані перед судом висять плакати «Які гей-паради, коли іде війна?» і «Правий сектор» захищає народ, народ захистить «Правий сектор».

Як повідомляв УНІАН, 6 червня у ході сутичок під час Маршу рівності у Києві радикально налаштовані молодики напали на учасників акції. Внаслідок сутичок поранення отримали 9 осіб, затримано близько 25 осіб.