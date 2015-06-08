Експерти називають онлайн-бюджет важливим кроком для боротьби з корупцією у Києві

Віталій Кличко першим серед мерів українських міст поставив високі стандарти в інноваційних методах боротьби з корупцією. Таку думку висловив виконавчий директор Асоціації політспеціалістів “Politconsultant.org" Микола Волгов, коментуючи новий міський проект «Відкритий бюджет», презентований 5 червня, повідомляє видання.

За його словами, «Відкритий бюджет» є важливим практичним кроком по боротьбі з корупцією в столиці. Всі розуміють, реформи неможливі, якщо є корупція. Скільки б грошей не виділялося.

«Надавши городянам онлайн-доступ до всіх рухів бюджетних коштів з навіть найдрібнішого проекту або послуги в Києві, Віталій Кличко на практиці втілює свою програму по боротьбі з корупцією в столиці», - зазначив політичний консультант.

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Волгов впевнений, що прозорий бюджет не дозволить здійснювати тіньові корупційні схеми, оскільки вже з самого надходження грошей в казну можна простежити весь їх подальший шлях. «Тобто, нечистий на руку чиновник вже не зможе самовільно перенаправити куди-небудь гроші за своїм особистим розсудом, тепер це відразу буде видно. Важливо відзначити, що всі сучасні мегаполіси користуються подібними системами, а в Україні це інновація», - сказав експерт.

Ще однією перевагою, за словами Волгова, є те, що в умовах економічної кризи цей масштабний і складний проект був реалізований за рахунок залучення іноземних інвесторів. Тим самим заощадивши кошти міського бюджету. «Це говорить про те, що «акції» Києва і його мера високо котируються на міжнародному рівні», - підсумував він.