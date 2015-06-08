У знесених наметах на Майдані правоохоронці виявили пляшки з-під алкоголю та шприц

Про це УНІАН повідомили у Відділі зв’язків з громадськістю ГУ МВС України в м. Києві.

"О 01.25 столичні правоохоронці виїхали на Майдан Незалежності для з’ясування інформації про конфлікт між протестувальниками та невідомими. Мітингувальники розповіли міліціонерам, що близько двадцяти осіб в балаклавах, не пояснюючи мотивів, розкидали шість наметів, які протестувальники несанкціоновано встановили під час проведення заходів", - йдеться у повідомленні.

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Від написання заяв до правоохоронних органів громадяни відмовились.

У повідомленні зазначається, що під час згортання повалених наметів правоохоронцями були виявлені пляшки з-під алкогольної продукції та медичний шприц з рідиною. Вилучені предмети направлені на експертні дослідження для встановлення їх вмісту.

Працівниками Шевченківського районного управління міліції столиці за даним фактом розпочато перевірку. Відомості зареєстровані у Журналі єдиного обліку заяв та повідомлень про вчинення кримінальних правопорушень та інших подій.

Як повідомляв УНІАН, 7 червня у центрі Києва біля Стели Незалежності невідомі встановили кілька наметів та планували проводити "безстрокову акцію" з вимогою зміни влади.