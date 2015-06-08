На Майдані Незалежності невідомі знесли намети

На Майдані Незалежності в Києві вночі були знесені намети, встановлені напередодні вдень.

Про це повідомляють користувачі мережі Facebook.

"Щойно набіг натовп невідомих і зніс намети. Слідом приїхала міліція та очепила площу", йдеться в повідомленні.

Майдан 3.0Финал или начало?Только что набежала толпа в балаклавах и снесла палатки. Следом приехала милиция и оцепил... Posted by Александр Золотухин on Sunday, June 7, 2015

Як повідомляв УНІАН, 7 червня у центрі Києва біля Стели Незалежності невідомі встановили кілька наметів та планують проводити "безстрокову акцію".