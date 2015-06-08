На Майдані Незалежності невідомі знесли намети
04:34, 08 червня 2015Київ
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На Майдані Незалежності невідомими були знесені намети, встановлені напередодні.
На Майдані знесли намети / facebook.com/profile.php?id=100005662800947
На Майдані Незалежності в Києві вночі були знесені намети, встановлені напередодні вдень.
Про це повідомляють користувачі мережі Facebook.
"Щойно набіг натовп невідомих і зніс намети. Слідом приїхала міліція та очепила площу", йдеться в повідомленні.
Майдан 3.0Финал или начало?Только что набежала толпа в балаклавах и снесла палатки. Следом приехала милиция и оцепил...Posted by Александр Золотухин on Sunday, June 7, 2015
Як повідомляв УНІАН, 7 червня у центрі Києва біля Стели Незалежності невідомі встановили кілька наметів та планують проводити "безстрокову акцію".
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