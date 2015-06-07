Нова патрульна поліція стартує в Києві 4 липня - Аваков

«Нас чекає ще неймовірна кількість роботи і формальностей, не кажучи вже про необхідність голосування в парламенті другого читання закону про Національну поліцію 16-18 червня. Незважаючи на безліч проблем і труднощів на шляху, наша команда працює щільно, і ми налаштовані оптимістично», - цитує міністра прес-служба МВС.

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Аваков наголосив, що в найближчі дні стартує процес нового поліцейського патруля в Луцьку.

За словами міністра, процес формування патруля в Одесі, Львові та Харкові увійшов до другої фази.

«Статус набору слухачів у патрульну поліцію за регіонами станом на 2 червня такий: Львів - всього подано анкет 8601, відповідають базовим вимогам 7101;Одеса - всього анкет 4031, базовим вимоги відповідають 3215; у Харкові подано анкет 4347, базовим вимогам відповідають 3561. Сумарна статистика по всіх містах: чоловіків - 72%, кандидатів з вищою освітою - 61,2%, безробітних - 41,3%, чинних співробітників міліції серед кандидатів – 8,5 %», - зазначається у повідомленні.