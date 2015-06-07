На Майдані невідомі встановили кілька наметів і планують "безстрокову акцію" (фото, відео)
У центрі Києва біля Стели Незалежності невідомі встановили кілька наметів та планують проводити "безстрокову акцію".
Про це повідомив у Твіттері Андрій Басевич і розмістив фото з Майдану.
«В нових однакових наметах розкладено однакові спальні мішки, в двох з них - ще й однакові камуфльовані наплечники», - написав Басевич.
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За його інформацією, на місці встановлення наметів - українська символіка, прапори. У листівках, які роздають учасники акції, вказано, що захід - "Майдан 3.0", організований "Громадським БлокПостом" та має певні "вимоги". Серед них - зміна вищого керівництва країни, зміна системи влади, скасування поправок, внесених до Конституції та до закону про воєнний стан, закон про імпічмент, індексація пенсій та зарплат, "скасування грабіжницьких тарифів".
Майдан. Сейчас здесь человек 50, + журналисты. pic.twitter.com/dGAHZVhM7U
— Andrey Basevich (@AndreyBasevich) June 7, 2015