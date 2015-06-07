На Майдані невідомі встановили кілька наметів і планують "безстрокову акцію" (фото, відео)

Про це повідомив у Твіттері Андрій Басевич і розмістив фото з Майдану.

«В нових однакових наметах розкладено однакові спальні мішки, в двох з них - ще й однакові камуфльовані наплечники», - написав Басевич.

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За його інформацією, на місці встановлення наметів - українська символіка, прапори. У листівках, які роздають учасники акції, вказано, що захід - "Майдан 3.0", організований "Громадським БлокПостом" та має певні "вимоги". Серед них - зміна вищого керівництва країни, зміна системи влади, скасування поправок, внесених до Конституції та до закону про воєнний стан, закон про імпічмент, індексація пенсій та зарплат, "скасування грабіжницьких тарифів".