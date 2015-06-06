Кличко: Ми повинні забезпечити максимально комфортні умови для родин, які беруть на виховання дітей

Одне з ключових завдань столичної влади – забезпечити максимально комфортні умови для родин, які беруть на виховання дітей-сиріт та дітей, рідні батьки яких позбавлені батьківських прав.

Про це Київський міський голова Віталій Кличко заявив під час відкриття дитячого будинку сімейного типу родини Брагінець у Голосіївському районі столиці. Ця сім’я, в якій виховують четверо прийомних дітей, отримала квартиру, повідомляє сайт КМДА.

«Незважаючи на складну економічну ситуацію в столиці, ми віднаходимо можливість піклуватись про тих, кому потрібна допомога і підтримка. Ми вдячні тим, хто бере на себе відповідальність та бере на виховання дітей. Це дуже важливо, коли дитина росте в сім’ї. Тепло, яке вона отримує від батьків, неможливо нічим замінити», – наголосив Кличко.

Мер Києва зазначив, що столична влада передала Голосіївському району три квартири для створення нових дитячих будинків сімейного типу, одну з них – родині Брагінець. На сьогодні подружжя виховує чотирьох прийомних дітей і планує найближчим часом всиновити ще одну дитину.

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«Якщо ми бачимо, що люди роблять це щиро – ми мусимо їм допомагати. Київська влада також працює над тим, щоб діти, які знаходяться на вихованні в родинах, могли без затримки отримати місце у дитсадку. Це наше ключове завдання – забезпечити максимально комфортні умови для родин, які беруть на виховання дітей-сиріт», – зауважив Віталій Кличко.