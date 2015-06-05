У Голосіївському районі столиці отруїли 25 собак - депутат Київради

У Голосіївському районі Києва невідомі вчинили масове отруєння собак.

Про це повідомила УНІАН депутат Київради та громадська активістка Олена Єскіна.

Вона зазначила, що всі отруєні собаки стерилізовані та чіповані. Вони охороняли територію підприємств на вул. Деревообробна, 5, та були під опікою волонтерів.

«Волонтери порахували, що загинуло 25 тварин. З усіх собак, що тут були, лише трьом чи чотирьом вдалося вижити», - сказала Єскіна.

Читайте такожПід Києвом спалили притулок для тварин: 70 собак згоріли живцем (фото)

За словами Єскіної, спочатку на місце трагедії були викликані дільничні міліціонери, які за наполяганням волонтерів та її особисто як депутата Київради викликали оперативну групу. «Опергрупа після прибуття на місце провела оперативно-розшукові дії, підписала відповідні акти. Також приїхали спеціалісти з КП «Притулок для тварин» і Центру ідентифікації тварин. Вони забрали трупи. І міліція дасть направлення на експертизу в рамках проведення кримінального провадження», - повідомила Єскіна.

При цьому вона висловила думку, що міліція недостатньо працює в напрямку боротьби з діяльністю догхантерів.