Кличко запустив відкритий онлайн-бюджет міста Києва

Проект «відкритого бюджету» – перший етап реалізації в столиці системи Smart City.

«Багато з вас не здогадуються, які докорінні зміни відсьогодні відбудуться і в Києві, і в нашій державі. Ми презентуємо систему, яка дає можливість відкритого доступу до інформації всім мешканцям міста, дає можливість контролювати всі процеси, контролювати владу і підвищувати рівень сервісу і комфорту киян. І я переконаний, що цю систему потрібно буде реалізовувати в усіх інститутах влади, щоби зробити її прозорою, відкритою, публічною і підзвітною громадянам», – зазначив Віталій Кличко.

Мер зауважив, що впровадження технології Smart City дає можливість використовувати цифрові комунікаційні технології для підвищення якості міських послуг, знизити витрати і споживання ресурсів, активніше брати участь громадянам у житті міста.

«Я вивчав, як працює система Smart City у Лондоні, Берліні, Тель-Авіві. Відсьогодні і Київ доєднався до списку інноваційних міст світу. Це перше «розумне» місто в Україні», – наголосив Віталій Кличко.

Мер зазначив, що хоча столична влада і зробила з самого початку міський бюджет відкритим, іноді для пошуку і аналізу потрібної інформації треба було витрачати години, а відсьогодні цей процес, завдяки впровадженню електронного бюджету, займатиме кілька хвилин чи навіть секунд.

«Ця система дає можливість повністю контролювати і міську адміністрацію, і адміністрацію районів, аж до ЖЕКів, шкіл, дитячих садків, до кожного будинку в Києві», – зазначив мер.

Віталій Кличко підкреслив, що реалізація проекту відбувається за допомогою німецької компанії SAP і з бюджету міста не було витрачено ні копійки.