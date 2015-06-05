Заступник голови КМДА: Діти киян – учасників АТО матимуть змогу відпочити за кордоном

Про це повідомила заступник голови Київської міської державної адміністрації Ганна Старостенко під час засідання оперативного штабу з оздоровлення дітей.

«Зі столичного бюджету передбачено майже 27 мільйонів гривень, за рахунок яких планується охопити оздоровленням та відпочинком у таборах та санаторіях Київської, Львівської, Закарпатської та Миколаївської областей близько 7 тисяч дітей шкільного віку. Ще 2 мільйони гривень Київська міська рада додатково виділила на оздоровлення дітей, чиї батьки перебувають в зоні проведення АТО», – повідомила вона.

Крім того, за словами Ганни Старостенко, за ініціативою Віталія Кличка міська влада звернулася до міст-побратимів Києва та міжнародних партнерів з проханням взяти на оздоровлення дітей, чиї батьки загинули або отримали важкі поранення на Сході України.

«На нашу пропозицію вже відгукнулися Польща, Хорватія, Австрія, Німеччина, Італія. Вони готові прийняти дітей та надати такі умови, щоб діти змогли відпочити та забути про ті страхіття, які їм довелося пережити. Зараз ми розглядаємо всі варіанти, формуємо групи, шукаємо фінансування на оформлення закордонних документів і транспортні витрати», – сказала Ганна Старостенко.