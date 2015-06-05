Звільнено начальника київської міліції Терещука

Про це повідомив прем'єр-міністр Арсеній Яценюк під час Години запитань до уряду в парламенті. "Сьогодні звільнений начальник київської міліції, який потрапив під люстрацію", - сказав прем'єр.

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Арсеній Яценюк зазначив, що в усіх правоохоронних органах і органах державної податкової служби проводиться щоденна заміна і перевірка кадрів.

"Сотні чиновників позбулися роботи", - сказав він. І додав, що перед урядом стоїть завдання не дати можливості знищити закон про люстрацію.

Як повідомляв УНІАН, Олександр Терещук очолив Головне управління МВС в місті Києві 23 липня 2014 року.