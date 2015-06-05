Звільнено начальника київської міліції Терещука
11:19, 05 червня 2015Київ
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Звільнений генерал-майор міліції Олександр Терещук, який очолював Головне управління МВС у місті Києві.
REUTERS
Про це повідомив прем'єр-міністр Арсеній Яценюк під час Години запитань до уряду в парламенті. "Сьогодні звільнений начальник київської міліції, який потрапив під люстрацію", - сказав прем'єр.
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Арсеній Яценюк зазначив, що в усіх правоохоронних органах і органах державної податкової служби проводиться щоденна заміна і перевірка кадрів.
"Сотні чиновників позбулися роботи", - сказав він. І додав, що перед урядом стоїть завдання не дати можливості знищити закон про люстрацію.
Як повідомляв УНІАН, Олександр Терещук очолив Головне управління МВС в місті Києві 23 липня 2014 року.
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