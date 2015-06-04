У столиці пропонують замінити тополі на інші дерева: кияни можуть проголосувати за дуби та берези

Київська міська влада розпочинає системно вирішувати питання заміни потенційно небезпечних дерев у місті. Зокрема, йдеться про заміну тополь, які з позиції екології та безпеки не є оптимальними для Києва. Висловити свою думку щодо необхідності заміни київських тополь можна, пройшовши опитування на сайті КБУ «Контактний центр міста Києва» 15-51 у розділі «Інформаційний центр», повідомляє прес-служба КМДА.

Пряме посилання на голосування - https://docs.google.com/forms/d/1nbTBCqcaIAyzDU6FkD_AB8oe1Vi5I3Ydf0Pud0cLulQ/viewform?c=0&w=1 (або тут).

За словами заступника голови КМДА Петра Пантелеєва, комунальні служби постійно проводять очистку аварійних та сухостійних дерев. «Однак ми вже зараз думаємо на перспективу і робимо все, аби більш масово замінити старі дерева, які можуть складати потенційну небезпеку для киян або стати причиною надзвичайних ситуацій. Зараз ми радимося з киянами, яким саме вони бачать оновлення зелених насаджень міста і які дерева є найбільш гармонійними та комфортними для столиці», – підкреслив Петро Пантелеєв.

Крім того, під час цвітіння тополь багато міських мешканців зазнають незручності від пуху, що масово з’являється на вулицях Києва, особливо це стосується людей, що схильні до алергічних захворювань.

Мешканцям пропонують відповісти на три запитання: чи згодні вони з пропозицією замінити тополі, які саме дерева можуть стати гідною альтернативою та чи згодні кияни долучитися до масової толоки й висадити нові дерева.