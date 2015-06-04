У Києві з початку року відновили роботу 31 бювету

«Загалом у столиці налічується 187 бюветів, з яких працює 133 одиниці, в тому числі, враховуючи бювети, роботу яких відновлено з початку поточного року. Ми плануємо поступово запустити в роботу всі комплекси, які продовжуватимуть працювати безкоштовно для киян», ̶ повідомив заступник голови КМДА.

За його словами, лише протягом минулого тижня відновлено 9 одиниць, а протягом наступних днів буде відновлено ще чотири бюветні комплекси: у Парку Потапова, на вул. Уборевича, 24, вул. Котельникова-Петрицкого та на вул. Пітерській.

«За дорученням мера Віталія Кличка, ми провели інвентаризацію усіх непрацюючих бюветів і склали графік ремонтів. Найбільш затратним є відновлення тих бюветів, які потребують будівництва нових свердловин – їх більше трьох десятків. Але вже цього року ми плануємо буріння двох свердловин, що у столиці робиться вперше зусиллями міської влади», ̶ зазначив він.