На пляжах Києва будуть сповіщати прапорами, чи можна в цей день купатися

Зелений означає, що можна купатися і засмагати, жовтий - що можна перебувати на піску, а червоний – що пляж закритий для купання і загоряння, розповів генеральний директор комунального підприємства "Плесо" Денис Пікалов.

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За його словами, на всіх пляжах, де дозволено купатися, облаштують нові рятувальні вишки та встановлять чергування належної кількості рятувальників. Також планують залучити до роботи волонтерів.

"У Києві достатня кількість рятувальників, але вони орієнтовані діяти у надзвичайних ситуаціях на воді. Тоді як у світовій практиці 95% усіх звернень відпочиваючих до служб порятунку є такими тривіальними, як прохання показати дорогу до медпункту чи відшукати дитину. Наші спеціалісти до такої простої допомоги просто не готові... Тому ми розраховуємо на волонтерів — на тих, хто розподіляє з нами концепцію ідеального пляжу", – розповів керівник КП "Плесо".

За інформацією керівника, цього тижня розпочнуть підключати близько 20 щойно закуплених душових.

"Ми, свого роду, проводимо експеримент: обслуговування основних пляжів, зокрема, на Венеціанському та Трухановому островах, уперше віддамо клінінговій компанії", – зауважив Денис Пікалов.

За його словами, вже зроблено й суттєві кроки до припинення нелегальної, торгівлі на пляжах, на яку торік було чимало нарікань.

Цього року "Плесо" відмовилось від практики видавати довідки на розміщення торгових пунктів. Тепер цим займатиметься єдиний оператор — комунальне підприємство "Міський магазин". Серед іншого, воно подбає й про встановлення уніфікованих торгових наметів у зонах відпочинку.

Крім того, є намір облаштувати безкоштовний Wi-Fi. Його тестування йде вже на пляжі "Венеція" (табличка про це з’явиться найближчим часом) та незабаром – на пляжі "Центральний".