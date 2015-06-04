Мер Варшави розповіла, як зробити Київ комфортним містом

Про це вона розповіла в інтерв'ю журналу «Новое Время».

«Мені здається, головне — щоб він був відкритий для різних поколінь. У Варшаві ми будуємо простір для різних людей — не тільки для молодих мам або літніх людей, а для всіх. Місто має бути зручним для людей різного віку і потреб», – сказала вона.

При цьому основним завданням для східноєвропейських міст, яке необхідно вирішувати, мер Варшави називає зменшення кількості автомобілів в мегаполісах.

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«Для нас одним з найбільших викликів було переконати людей менше користуватися особистими автомобілями. Використання громадського транспорту краще для розвитку міста та його екології. Ми скорочуємо автодороги, збільшуючи пішохідні зони, і розвиваємо громадський транспорт. Городяни поступово звикають їздити в центр на метро, автобусах або трамваях. Автомобілісти цьому, звичайно, не раді, але у нас в пріоритеті пішоходи», - розповіла Гронкевич-Вальц.

При цьому вона додає, що Варшава за вісім років отримала підтримку Євросоюзу – 2 мільярди євро. Ще 10 мільярдів місту надав уряд.

«Ця ін'єкція від європейських фондів зіграла важливу роль для Варшави», - підсумувала мер міста.

Повну версію інтерв'ю читайте у свіжому номері журналу "Новое Время".