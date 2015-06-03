Столична влада витратила на день Києва в 4 рази менше, ніж 2013 року – експерт

«У цьому році на свято з бюджету міста витратили невелику у порівнянні з попередніми роками суму – близько 1,5 млн грн. Це в 4 рази менше ніж в 2013 році. Тоді попередні градоначальники виділили з бюджету понад 6 млн грн. І в цьому році святкові заходи в основному були організовані за рахунок спонсорів, як і в багатьох передових містах світу". - цитує Гаврилюка politconsultant.org.

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Експерт підкреслив, що мерові Києва Віталію Кличку, з урахуванням економічної кризи, вдалося максимально оптимізувати бюджетні витрати на організацію святкувань: «День Києва святкувався справді по-європейськи. Це були не просто гуляння, але змістовні презентації міського потенціалу, вже реалізованих, а також майбутніх міських проектів. Впевнений, що у кожного киянина, який вникав у суть презентованих проектів з'явилося почуття гордості за нашу столицю, за нашу молодь, у якої величезна кількість ідей щодо розвитку Києва», - зазначив політолог.

Експерт особливо відзначив фестиваль «PRO місто». «Вперше киянам запропонували бути не лише споживачем, спостерігачем, а повноправним співучасником створення концепції майбутнього розвитку столиці», - підсумував він.