Понад 150 волонтерів навели порядок на Оболонській набережній у столиці

Як передає кореспондент, організатори акції приурочили її до «Всесвітнього дня навколишнього середовища» ООН, який щорічно відзначають 5 червня.

Ініціатором такої акції виступила компанія САН Інбев Україна, яка вже 6 рік поспіль проводить подібні заходи, не тільки в столиці, але і в інших містах України.

«Наша мета - на власному прикладі показати, який внесок ми можемо зробити для захисту навколишнього середовища. Акція проходить щорічно по всьому світу. В Україні, наприклад, це вже шостий захід. І до кінця червня ми з партнерами проведемо ще 5 суботників на заході країни. Як ви розумієте - ми проводимо подібні акції регулярно. І це не є якоюсь "галочкою". Нашим людям дійсно подобається і процес і результат», - розповів Дмитро Шпаков, президент бізнес-підрозділу САН Інбев Україна і Росія.

За його словами, з кожним роком кількість охочих взяти участь у подібних заходах, зростає. Навести порядок на Оболонській набережній, за власною ініціативою, прийшли не тільки працівники компанії, але і активісти, волонтери та небайдужі мешканці району. Допомогу в організації та вивезення сміття, надала Оболонська райдержадміністрація.

Як зазначили організатори акції, працівники компанії у 25 країнах світу приймають участь в суботниках, еко-конкурсах та інших акціях, щоб привернути якомога більше уваги до проблем екології і зробити посильний внесок у захист навколишнього середовища.

«Ми надаємо великого значення питанням екології в Україні. Наприклад, на українські пивоварні ми направляємо на переробку 99,6% всіх твердих побутових відходів і побічних продуктів виробництва. Сьогодні дбайливе ставлення до навколишнього середовища у всьому світі – це частина сучасної культури. Від того, наскільки ефективно ми її використовуємо, залежить майбутнє наших дітей. І ми, як соціально відповідальна компанія, на власному прикладі, хочемо показати, як потрібно працювати на довгострокову перспективу і прагнути бути корисними суспільству і всьому світу», - зазначає Дмитро Шпаков.

Він також зазначив, що щорічно в еко-заходах компанії беруть участь близько 600 її співробітників і партнерів.

За його словами, подібні екологічні акції вже відбулися у Дніпропетровську, Одесі, Миколаєві, Чернігові та Харкові. Найближчим часом заплановано провести їх в таких містах як Львів, Тернопіль, Івано-Франківськ, Хмельницький, Рівне та Житомир.