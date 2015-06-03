Кличко підписав угоду про співробітництво з роботодавцями та профспілками Києва

Київський міський голова Віталій Кличко підписав тристоронню Територіальну угоду на 2015-2017-й роки між столичною владою, Спільним представницьким органом роботодавців міста та Київською міською радою профспілок.

Про це йдеться на офіційному сайті мера Києва.

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«Сьогодні непрості для країни часи. І ми всі розуміємо, що, підтримуючи один одного, разом ми зможемо стабілізувати ситуацію. Сьогодні ми підписуємо угоду, яка, у першу чергу, декларує готовність до співпраці та взаємної допомоги. Зі свого боку, я не тільки декларую, а й готовий до ефективної співпраці між міською владою та роботодавцями і профспілками столиці. Бо всі ми розуміємо, наскільки важливо сьогодні, щоб підприємства, бізнес пррацювали, забезпечували киян робочими місцями, сплачували податки до бюджету міста», - наголосив Кличко.

Угода передбачає комплекс заходів щодо сприяння розвитку підприємств малого та середнього бізнесу, які поповнюють бюджет столиці, та пошук шляхів альтернативних форм і методів їх підтримки. Зокрема, щодо розробки системи стимулювання торгових підприємств Києва для залучення та продажу продуктів виробництва київських підприємств, здійснення підтримки виробників імпортно-замінної продукції та комплекс інших заходів.