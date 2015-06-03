Кличко продегустував воду з-під крану, очищену за новою технологією на Оболоні (фото)

Про це повідомляє прес-служба Кличка.

"Як я обіцяв, ми запроваджуємо систему європейської технології очистки води у Києві. Відмовляємося від застарілих методів очистки води хлором, який є небезпечною речовиною. Станція "Оболонь-2", на якій ми зараз перебуваємо, забезпечує водою 20% мешканців Оболоні. Ми почали проект з цієї станції через велику кількість скарг мешканців на якість води. І це - лише перший крок. Наступний етап - повне забезпечення питною водою мешканців Оболонського району, а також Деснянського і Голосіївського", - зазначив Віталій Кличко.

Мер розповів, що програма з впровадження питної води у трьох районах столиці розрахована на два роки. В подальшому проект пошириться на всі райони Києва, і кожен киянин зможе отримувати чисту питну воду з-під крану. Віталій Кличко підкреслив, що на цей проект з бюджету Києва не було витрачено ні копійки, оскільки проект інвестиційний. Також запровадження нової технології жодним чином не спричинить зміну тарифу на воду.

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Він відзначив, що всі процеси на станції автоматизовані і цю технологію очистки, яка працює в багатьох країнах Європи, Київ запровадив першим в Україні. "Якщо ми хочемо бути європейським містом, ми повинні втілювати європейські стандарти життя. І один з ключових стандартів для здоров'я кожного з нас - чиста питна вода", - сказав Київський міський голова.

Віталій Кличко випив склянку води з-під крану, очищеної за новою технологією, і відзначив, що вона нічим не відрізняється від бутильованої. "Вода без запаху і присмаку. Не відчуваю різниці між бутильваною і цією водою", - зазначив мер.

У 2015 році на насосній водопровідній станції «Оболонь-2» відбулася реконструкція вузла знезараження води. На станції ліквідоване хлорне господарство і впроваджено сучасну технологію: знезараження води відбувається сумішшю оксидантів REDOlyt. Суть процесу: розчин харчової солі за допомогою мембранного електролізера розщеплюється і утворюється суміш оксидантів. Оксиданти транспортуються через водний розчин, утворюючи REDOlyt. Це безпечний розчин для дезінфекції води: він знищує бактерії, віруси, мікроорганізми та гриби. REDOlyt є безпечною речовиною з високим ефектом знезараження. Його використання забезпечує більшу екологічність знезараження води і зменшує ризики виникнення аварійних ситуацій, пов‘язаних із хлором.

Роботи виконуються за рахунок інвестиційної програми.