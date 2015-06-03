Археологічні роботи на Поштовій площі хочуть відновити з середини червня

Археологічні роботи на Поштовій площі у Києві будуть продовжені орієнтовно з середини червня.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі КМДА з посиланням на результати чергового засідання інформаційного штабу щодо археологічних знахідок на Поштовій площі.

Участь у засіданні взяли директор Центру археології Києва, який керує археологічними дослідженнями на Поштовій площі, Михайло Сагайдак, голова комісії з припинення Управління охорони культурної спадщини Сергій Груздо, представники Управління охорони культурної спадщини, Київського науково-методичного центру з охорони, реставрації та використання пам’яток історії, культури та заповідних територій і Національного науково-дослідного реставраційного центру України.

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Як відомо, археологічні роботи було призупинено у зв’язку з небезпекою для археологів та артефактів, а відтак експерти дослідили поки що невелику частину об’єкту.

Темою засідання інформаційного штабу мало стати обговорення проекту музеєфікації ділянки прибережного кварталу середньовічного Києва XI-XII ст., залишки якого знайдено на Поштовій площі. Але через відсутність архітекторів проекту будівництва було неможливо конкретизувати проект. Згідно з повідомленням, зважаючи на цю обставину, прийнято рішення, що розробка проекту музеєфікації археологічних знахідок на Поштовій площі буде продовжена.

Водночас, учасники засідання обговорили проект кошторису на 2015 рік на проведення консерваційних робіт.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці квітня представник інвестора та керівник проекту будівництва ТРЦ на Поштовій площі Валерій Олейник прогнозував, що археологи зможуть продовжити роботи на виявленій на Подолі частині вулиці часів Київської Русі не раніше, ніж за 2-3 місяці.

Археологічні розкопки на місці знахідок було призупинено через зсуви грунтів у березні.

Під час будівництва ТРЦ було виявлено частину вулиці часів Київської Русі та інші артефакти, що належать до XI-XII століть. Залишки будівель знаходяться у відносно непоганому стані – вони збереглися під товстим шаром грунту. Над цим місцем у XVII-XVIII століттях знаходилася міська пристань. Не виключено, що поруч під шаром землі є залишки інших будинків.

27 лютого Київський міський голова Віталій Кличко розпорядився зупинити будівельні роботи на Поштовій площі, де археологи виявили древні знахідки.

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Мінкультури створило робочу групу з урегулювання питань, пов’язаних із завершенням археологічних досліджень та музеєфікацією знахідки у районі Поштової площі.

У травні було створено спеціальний інформаційний штаб, який повинен щовівторка інформувати журналістів, експертів і киян про подальші роботи з дослідження та музеєфікації археологічних знахідок на Поштовій площі.

Влада Києва планує відкрити на місці цих археологічних знахідок підземний музей. Зараз над місцем знахідок проводиться будівництво захисної плити.