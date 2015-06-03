Порядок в урядовому кварталі Києва охороняють 1,7 тисячі міліціонерів

Про це повідомляє управління МВС в місті Києві, передає радіо "Свобода".

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"3 червня в урядовому кварталі заплановано ряд заходів за масовою участю громадян. У зв’язку з цим столична міліція нестиме службу з охорони громадського порядку в посиленому режимі", – йдеться у повідомленні.

Міліція закликає організаторів і учасників масових заходів проводити акції в правовому полі з дотриманням вимог чинного законодавства.

Верховна Рада сьогодні планує розглянути подання генерального прокурора Віктора Шокіна про зняття недоторканності з депутатів Сергія Клюєва і Сергія Мельничука. Також у порядку денному парламенту є ратифікація угоди між Україною та Японією про сприяння та захист інвестицій. Крім того, передбачений розгляд низки законопроектів про зміни до закону про Національне антикорупційне бюро.