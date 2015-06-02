Мер Києва оглянув нове медичне обладнання у дитячій інфекційній лікарні

Про це повідомляє прес-служба Віталія Кличка.

“Ми зараз перебуваємо у Київській міській дитячій клінічній інфекційній лікарні, єдиній в столиці. Оглянули лікарню і нове обладнання - три апарати, як сказала головний лікар медзакладу - “три наших щастя”, які роблять дослідження більш точними і оперативними. До сьогодні інфекції тут виявляли під мікроскопом, як у минулому столітті, а сьогодні у лічені секунди апарати видають всю інформацію, показують результати досліджень і можуть врятувати життя дітей, коли час йде на години чи хвилини”, - зазначив Київський міський голова.

Мер Києва подякував всім благодійникам і небайдужим киянам, які взяли участь в акції зі збору коштів на придбання медичного обладнання для міських дитячих лікарень. Благодійну акцію на початку лютого 2015 року ініціювали Київське інвестиційне агентство спільно з Київським клубом Левів. На вечорі Burns Night, який відбувся 18 квітня 2015 року у Колонній залі мерії, вдалося зібрати близько 70 тисяч доларів, на які і було придбане необхідне обладнання для інфекційної лікарні, іншу частину коштів витратять на потреби інших медзакладів.

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“Ми раді, що Київське інвестиційне агентство спільно з Клубом Левів зібрали необхідні кошти. Я вдячний всім людям, які небайдужі, які інвестують в те, щоби допомогти змінити ситуацію у Києві та врятувати життя дітей. Володимир Кличко також зробив свій внесок у цю справу. На аукціоні я представляв лот - 2 квитки на найкращі місця на наступний поєдинок Володимира. Фанат Володі придбав їх, витративши 27 тис дол. Насправді, ці кошти він витратив не на квитки, а на благодійність, на здоров'я дітей”, - сказав Віталій Кличко.

У свою чергу Президент Київського клубу Левів Стюарт МакКінзі подякував меру за співпрацю і відзначив, що участь Віталія Кличка дозволила залучити більше коштів і таким чином придбати більше обладнання. “Віталій надав нам свій лот - квитки на бокс. Завдяки цьому ми змогли зібрати більше грошей. Працюючи разом ми можемо не тільки придбати необхідне медобладнання, а й залучити більше грошей на інші потреби міста. Я думаю, це приклад успішного партнерства між благодійниками і мерією”, - сказав Стюарт МакКінзі.

Київській міській дитячій клінічній інфекційній лікарні бракувало сучасного медичного обладнання, зокрема для проведення розгорнутих аналізів та досліджень крові. Відтак, були придбані автоматичний гематологічний аналізатор ВС-3000 Плюс, біохімічний аналізатор ВА- 88А та комплекс обладнання для іммуно-ферметного аналізу - омивач, мультисканнер, термо-замішувач.