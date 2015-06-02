Влада Києва проведе тренінги з попередження насильства щодо жінок

Близько 100 спеціалістів соціальних служб Києва пройдуть спеціальні тренінги з попередження насильства щодо жінок, співпраці між міліцією, медиками, соціальними службами та громадськими організаціями в рамках проекту «Свобода від насильства: покращення доступу до соціальних послуг в Україні».

Про це повідомила заступник голови Київської міської державної адміністрації Ганна Старостенко на презентації ініціативи проекту «Парасолька від насильства», передає сайт КМДА.

«Важливо, що в питанні протидії насильству міську та державну владу підтримують міжнародна спільнота та громадські організації. Зокрема, в рамках цього проекту відбудуться безкоштовні тренінги для соціальних працівників – з 800 спеціалістів близько 100 представлятимуть соціальні служби Києва. Це дозволить не лише посилити їхню компетенцію, а й надавати більш якісну та ефективну допомогу тим, хто пережив насильство», – пояснила вона.

При цьому, за словами Ганни Старостенко, всі навчання для соціальних працівників відбуватимуть безкоштовно – їх фінансуватимуть міжнародні партнери Українська фундація громадського здоров’я та Представництво Європейського союзу в Україні.

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Заступник голови КМДА також зазначила, що презентований проект, передусім, покликаний підтримати жінок, які вже пережили насильство, надати їм необхідну соціально-психологічну допомогу, підготувати соціальних працівників міста Києва, аби вони могли надавати якісну допомогу з метою реінтеграції тих, хто пережив насильство.

«Прояв насильства – це соціальна хвороба, а будь-яку хворобу завжди легше попередити, ніж потім боротися з її наслідками. Тому Київ як європейська столиця приєднався до цього проекту, щоб з кожним роком зменшувати невтішну статистику та викорінювати насильство з нашої свідомості, з нашого суспільства та країни в цілому», – підкреслила вона.

Ініціатива «Парасолька від насильства» триватиме рівно тиждень. На одному з дерев в парку ім. Т. Г. Шевченка було розвішано 50 парасольок, які щовечора підсвічуватимуться 1386 секунд. Згідно з дослідженнями і оцінками експертів саме стільки жінок в Україні потерпають від насильства щодня.