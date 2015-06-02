У Києві через прорив труби окропом залило цілу вулицю (фото, відео)

Випадок стався у вівторок опівдні, 2 червня. На розі вулиці Будіндустрії та Набережно-Печерської дороги в результаті прориву трубопроводу на проїжджій частині утворилося ціле "озеро" гарячої води. Температура води при цьому становила 50-60 градусів, повідомляє Обозреватель.

Деякі водії розгортали свої авто і об'їжджали калюжу за іншим маршрутом, але багато хто все ж ризикували її перетнути. Глибина калюжі в деяких місцях становила 40-50 см.

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За попередніми даними, причина аварії – прорив трубопроводу гарячого водопостачання. На сьогоднішній день компанія "Київенерго" проводить випробування своїх тепломереж, можливо комунікації не витримали.

Раніше повідомлялося, що вранці 2 червня у столиці внаслідок пошкоджень на теплових мережах, планових відключень і гідравлічних випробувань тимчасово без гарячого водопостачання залишилося 2 932 споживача.