У КМДА пояснили, хто має забезпечити комунікацію між комунальниками та киянами

Цього року в Києві буде створено низку пілотних Центрів обслуговування клієнтів, які компенсуватимуть прогалини в комунікації між комунальними структурами і громадянами. Про це розповів заступник голови Київської міської державної адміністрації Петро Пантелеєв в інтерв’ю Громадянській мережі ОПОРА, повідомляє прес-служба КМДА.

«У нас змінилося законодавство: функція виконавця комунальних послуг розділилася на багато організацій. Тому мешканець Києва дезорієнтований, він не знає, де отримати кваліфіковану відповідь на свої питання щодо комунальної сфери. Підприємства ні з теплопостачання, ні з водопостачання не мають абонентських відділів, відділень прийому клієнтів. Люди, за інерцією, звертаються до ЖЕКів, які вже теж не виконують функції виконавця комунальних послуг. Тож наше завдання – створити цей комунальний сервіс, який компенсує прогалину в комунікації між комунальними структурами і громадянами», – повідомив Петро Пантелеєв.

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Центри обслуговування мають захищати права споживачів послуг перед монополістами – наголосив заступник голови КМДА.

«Цього року ми запускаємо декілька таких пілотних сервісних центрів, а з наступного року, в разі їхнього успіху, поширимо на весь Київ», – додав Петро Пантелеєв.

За словами Петра Пантелеєва, реорганізовувати ЖЕКи потрібно терміново, оскільки той стан, у якому вони перебували наприкінці 2014 року, фактично свідчив про наближення кінця. «Наша мета полягає в цільовому використанні коштів ЖЕКами і надання якісних, кваліфікованих послуг споживачам», – підкреслив Петро Пантелеєв.