Кличко доручив депутатам узаконити сквер Небесної сотні

Про це заявив мер Києва Віталій Кличко на початку засідання Київради.

«У День Києва я відвідав свято для дітей у сквері Небесної Сотні на вулиці Михайлівській. Його власними силами облаштували місцеві мешканці й волонтери. Раджу всім сходити подивитися, поспілкуватися з людьми. Це ще один вузол, який нам треба буде розв’язати. Земля була видана забудовнику ще за часів Черновецького. А громада наполягає, щоб там був сквер і ми не можемо ігнорувати бажання громади», – наголосив Віталій Кличко.

Він зазначив, що тільки за останній тиждень у Києві відкрили три нових сквери.

Мер також подякував депутатам за ухвалення важливого рішення щодо розірвання договору оренди земельної ділянки на Осокорках.

«До мене звернулося чимало киян із вдячністю за те, що там буде сквер. І вже навіть надсилають пропозиції, візуалізацію, як він може виглядати. Я вважаю це прикладом співпраці влади і громади столиці», – зазначив Віталій Кличко.

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Мер Києва також зазначив, що столична влада поступово, крок за кроком, реалізовує ті зміни, які обіцяла, і яких очікують люди.

«Назву останнє, реалізацію чого ми закінчили на минулому тижні: у київському метро запустили Wi-Fi; відкрили пішохідну зону, яка має справді європейський вигляд, на набережній біля Поштової площі; до кінця літа повністю відкриємо зону відпочинку на Поштовій; за рахунок коштів спонсорів та соціально-відповідального бізнесу нам вдалося відновити огорожу вздовж Ботанічного саду на бульварі Шевченка. І ми продовжуємо збір коштів, щоб відремонтувати увесь паркан», – сказав Віталій Кличко.

Також, зазначив мер, у столиці в тестовому режимі почала працювати система СмартСіті, яка надасть киянам можливість контролювати усі процеси, пов’язані з бюджетом. Презентація проекту відбудеться цього тижня. А завтра у Києві відбудеться запуск проекту «Питна вода з-під крану», в якому запровадили європейську технологію очистки води.