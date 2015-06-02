У Києві без гарячої води залишилися майже три тисячі містян

Вранці 2 червня у столиці внаслідок пошкоджень на теплових мережах, планових відключень і гідравлічних випробувань тимчасово без гарячого водопостачання залишилося 2 932 споживача. Про це повідомляє ТСН.

Жителі ще 26 будинків змушені сидіти без води через відключення газу котельням "Київенерго".

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У компанії відзначили, що ліквідацією пошкоджень займаються аварійно-відновлювальні бригади. Вони повинні ліквідувати пошкодження на мережах опалення не більше ніж за добу, а на мережах гарячого водопостачання не більше трьох діб.

Раніше повідомлялося, що "Київенерго" залишило частину жителів столиці без гарячого водопостачання "на невизначений термін" у зв'язку з необхідністю економити газ.