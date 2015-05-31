У Києві визначили кращу концепцію впорядкування Контрактової площі

Про це повідомляє прес-служба Київської міської державної адміністрації.

Як зазначається в повідомленні, першу премію отримав проект авторського колективу з Києва, до якого увійшли архітектори Антон Олійник, Єгор Штефан, Сергій Ферлей, Віктор Герасименко, Денис Матвієнко, Ольга Прокопенко, Олена Орап, Марія Пахомова, Олексій Пахомов та Володимир Зотов.

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«Наш проект ми назвали «Гостинна Подолу», адже для багатьох киян Контрактова – це площа номер один, місце, від якого неможливо відмовитися. Сюди хочеться приводити гостей», – зазначили переможці.

За словами координатора конкурсу Анни Бондар, наразі Контрактова являє собою захаращений простір, який не виконує функцію площі. Аби виправити цю ситуацію був організований конкурс, членами журі якого стали як представники міської влади, так і люди, які опікуються долею Контрактової.

«Основна задача конкурсу – створити ідею на публічний простір без капітальних втручань у міське середовище. Учасники конкурсу підійшли до цього завдання дуже професійно і їм вдалося відобразити очікування громади. Хочу зазначити, що це тільки початок, переможці будуть залучені до розробки проекту, а сама концепція буде обговорюватися з киянами», – уточнила Бондар.

На конкурс було подано всього 14 проектів з Києва, Львова та Харкова, підкреслюється в повідомленні.