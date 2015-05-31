У Дніпровському районі столиці відкрили новий сквер

Як повідомляє прес-служба Київської міської державної адміністрації, у сквері загальною площею 1,2 га столичний зеленбуд впродовж трьох місяців оперативно проводив відновлювальні роботи.

Зокрема, фахівці зеленого господарства висадили 405 дерев, 425 кущів, облаштували доріжки, 10 тис. кв м газону та квітники.

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Перший заступник голови КМДА Петро Пантелеєв під час відкриття повідомив, що на сьогодні до Дня Києва відкрилось 16 об'єктів зеленого господарства.

Генеральний директор КО "Київзеленбуд" Сергій Симонов розповів про перспективи влаштування освітлення і WiFi у парках і скверах столиці.

Програмою економічного і соціального розвитку на 2015 рік передбачено капітальний ремонт 43 об'єктів зеленого господарства на території забудованої частини міста, 15 з яких – нові.