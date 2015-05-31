Штормове попередження в Києві: очікуються грози та шквали вітру

Про це повідомляє прес-служба Київської міської державної адміністрації.

Відтак, управління з питань надзвичайних ситуацій КМДА попереджає про виникнення небезпеки, пов’язаної з природними явищами, та рекомендує в разі посилення вітру за можливості не виходити на вулицю.

Також у КМДА радять при сильному вітрі триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі, дерев, будівель.

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Зазначається, що загроза зростає поблизу споруджуваних або ремонтних будівель. Перебуваючи у приміщенні, необхідно знеструмити його і вимкнути газ, прибрати з підвіконь і балконів незакріплені предмети.

При падінні дерев чи гілок, травмуванні людей тощо потрібно інформувати екстрені служби за телефонами 101 або 103.

Як повідомляв УНІАН, за даними Гідрометеоцентру 21 травня в Україні пройдуть дощі, місцями сильні з грозами та шквалами. Температура повітря вдень складе 23-27 градусів тепла, а вночі буде +10-13°С.