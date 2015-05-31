Завтра тимчасово перекриють рух транспорту в центрі Києва
13:12, 31 травня 2015Київ
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Завтра, 1 червня, в Києві під час проведення 23-го спортивно-благодійного заходу "Пробіг під каштанами" буде перекрита частина центру міста.
Центр Києва буде тимчасово перекритий / Фото УНІАН
Як повідомляє прес-служба Київської міської держадміністрації, з 8:00 до 14:00 буде перекрито рух усіх видів транспорту за таким маршрутом: Михайлівська площа-Володимирський проїзд-Софійська площа-вулиця Володимирська-пл. Льва Толстого, розворот на вулиці Велика Васильківська та у зворотному напрямку.
Читайте такожУ Києві на чотири дні перекриють ряд вулицьПри цьому Державтоінспекція Києва просить автомобілістів з розумінням поставитися до тимчасових незручностей і планувати свої маршрути з урахуванням зазначених обмежень.
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