В Києві відсвяткували День міста

В центрі Києва зібрались велосипедисти зі всієї України, щоб взяти участь у традиційному велопараді. Таким чином любителі велосипедного спорту щорічно вітають Київ із Днем міста, передає радіо "Свобода".

Читайте такожДо Дня Києва у центрі відкриють оновлений квітковий годинникБлизько тисячи учасників зібрались на Європейський площі та проїхали Хрещатиком, який на той час був перекритий від автомобільного руху. Одразу після велопараду на Хрещатику відбувся етап міжнародних змагань з велоспорту Race Horizon Park 2015.

Святкові заходи з нагоди Дня Києва пройшли без порушень громадського порядку, повідомляє прес-служба столичного ГУ МВС.

«1530-та річниця столиці нашої держави була відзначена з масштабним розмахом, в урочистих заходах взяли участь загалом понад 100 тисяч киян і гостей міста», - йдеться у повідомленні.