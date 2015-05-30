Кличко заявив, що не буде підвищувати квартплату в Києві

Про це в ефірі "Радіо Свобода" заявив мер Києва Віталій Кличко, повідомляє прес-служба політика.

"В квартплату входить обслуговування ліфтів, вивіз сміття, утримання прибудинкових територій. Розуміючи дуже велике навантаження на соціально незахищені верстви населення, цей тариф ми не піднімали і піднімати не будемо. Це єдиний тариф, на який ми маємо вплив", – зазначив Кличко.

Він додав, що влада Києва звернулася до монополістів з вимогою надати обґрунтування стрімкому підвищенню тарифів на теплопостачання, електроенергію та газ.

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"Більш того, ми звернулися до міжнародних аудиторів з тим, аби перевірити доцільність підвищення цих тарифів. Ми будемо відстоювати інтереси незахищених верств населення", - заявив він.

Також Кличко зазначив, що звернувся до "Київхліба" з проханням знизити і тримати ціну на соціальний хліб на одному рівні після того, як компанія значно підвищила ціну на свою продукцію.