Понад 1,5 тисячі силовиків виведуть на вулиці Києва в День міста

16:11, 30 травня 2015
Київ
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Понад 1,5 тис. правоохоронців охоронятимуть правопорядок навколо столичних стадіонів, де відбудуться товариські футбольні матчі з нагоди 40-річчя нагородження гравців  "Динамо" (Київ) за перемогу у фіналі Кубку УЄФА.

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Як повідомили УНІАН у Відділі зв’язків з громадськістю ГУМВС України в м.Києві, футбольні матчі відбудуться о 17.00 на стадіоні "Динамо" ім. В.Лобановського між командами "Динамо" (Київ) - "Металург" (Запоріжжя) та о 19.30 на стадіоні "Оболонь-Арена" між командами "Шахтар" (Донецьк) – "Карпати" (Львів).

О 19.00 на НСК "Олімпійський" буде проведено урочисте нагородження гравців футбольного клубу "Динамо" (Київ) та святковий концерт.

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Усі заходи на стадіонах та прилеглих до них територіях будуть охоронятися працівниками Київського гарнізону міліції в достатній кількості.

Столичні правоохоронці закликають уболівальників поводитися цивілізовано, толерантно, не порушувати громадський порядок та сприяти працівникам міліції у забезпеченні правопорядку.

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