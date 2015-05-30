З'явилися подробиці пожежі на Петрівці в Києві: загорівся трансформатор (відео)

За даними ДСНС, повідомлення про інцидент на вулиці Вербовій надійшло до пожежних о 10:46 у суботу, 30 травня. На місце події було направлено рятувальників 25-ї і 13-ї пожежно-рятувальних частин, а також аварійно-рятувальний загін спеціального призначення. Про це повідомили УНІАН.

На місці рятувальники виявили, що займання сталося у приміщенні окремо розташованої відкритої трансформаторної підстанції і території водонасосної станції. Перед тим, як почати гасити вогонь, пожежники дочекалися працівників "Київенерго", які прибули о 11:18 і відключили електроенергію.

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Вже о 11:39 пожежники локалізували вогонь, а о 11:49 передали інформацію про повну ліквідацію пожежі. Загальна площа займання склала 4 кв. м. В даний час причина пожежі та розмір завданих збитків з'ясовуються.