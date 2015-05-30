СБУ затримала диверсанта, який планував теракт у Києві на "марші білих хусточок"

Як повідомили УНІАН у прес-центрі СБУ, за завданням російських спецслужб він збирався організувати проплачений представниками колишньої влади так званий "марш білих хусточок" та здійснити під час його проведення терористичний акт.

Для виконання злочинного завдання диверсант заздалегідь прибув до Києва. Він змінив паспортні дані та для прикриття влаштувався на роботу в одну з адвокатських контор.

Затриманий готував базу для терористично-диверсійної групи, яка збиралася вирушити до Києва з Донбасу. За задумом російських кураторів, терористичний акт під час фейкового "маршу білих хустинок" повинен був дестабілізувати ситуацію у столиці України та спровокувати заворушення. Після здійснення теракту диверсанти планували повернутися на тимчасово окуповану бойовиками територію.

Співробітники спецслужби оперативно встановили особу терориста. Виявилося, що затриманий з травня до липня 2014 року очолював "слідчий підрозділ" незаконного збройного формування бойовиків "Леший", яке діяло у Луганській області. Він безпосередньо допитував та катував українських військовослужбовців та мирних громадян, яких терористи підозрювали у проукраїнських позиціях.

Читайте такожСБУ попередила низку терактів та політичних вбивств у Дніпропетровську

Терорист також брав участь у бойових діях та диверсійних операціях проти сил антитерористичної операції, в ході яких отримав численні поранення. Після цього він і був "переорієнтований" російськими спецслужбами на організацію терористично-диверсійних актів у мирних українських містах.

Тривають невідкладні оперативно-слідчі дії для затримання всіх можливих спільників диверсанта.