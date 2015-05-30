Кличко взяв участь у велопараді до Дня Києва

Як повідомляє прес-служба Київської міської державної адміністрації, кілька тисяч велосипедистів, серед яких і міський голова Києва Віталій Кличко та перший заступник голови КМДА Ігор Ніконов, рушили з Європейської площі за маршрутом святкового велопараду.

Учасники параду розподілилися на 10 колон з усіх районів міста. Крім того, кожен з учасників мав змогу долучитися до тематичних колон: дитячо-батьківської, (котра матиме більш короткий маршрут, навколо Бессарабської площі), патріотичної, колони стильних та незвичайних велосипедів, ролерської, костюмованої, корпоративної.

Святковий велопарад стартував за маршрутом: Європейська площа – Майдан Незалежності – вул. Хрещатик – вул. Велика Васильківська – вул. Ковпака – вул. Антоновича – м. Либідська (розворот) – вул. Велика Васильківська – вул. Хрещатик – Майдан Незалежності – Європейська площа.

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Як повідомили УНІАН у прес-службі Київського міського голови, Кличко розповів, що часто їздить на велосипеді зранку і сьогодні до початку велопараду вже проїхав 25 км. “Раніше багато бігав, зараз багато їжджу на велосипеді. Це зручний вид транспорту. І коли пробки в місті, набагато швидше на велосипеді можна доїхати на роботу. У мене тут навіть наліпка – “велосипедом на роботу”. Після велопараду поїду в КМДА на роботу. Зранку вже проїхав 25 км – свою програму на сьогодні виконав”, - розповів Кличко.

Він відзначив, що потрібно розвивати всі види спорту, і велоспорт зокрема. І міська влада працює над тим, щоб киянам було зручно пересуватися містом на велосипедах. Днями в столиці запустили першу чергу веломаршруту, який з’єднає Троєщину з центром. “Відкрили першу частину. Подальші роботи щодо облаштування веломаршруту з Троєщини до Європейської площі тривають, і в липні він буде повністю запущений”, - запевнив Кличко.