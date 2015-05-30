У Києві на Петрівці сталася пожежа (фото)

Сьогодні в Києві в районі Петрівки сталася масштабна пожежа – стовп чорного диму піднявся на десятки метрів.

У соціальних мережах вже почали публікувати фотографії з місця події.

За ринком видно величезну хмару диму.

Кореспондент ТСН Євгеній Агарков з місця події повідомив, що займання сталося на трансформаторі каналізаційної насосної станції.

Зараз надзвичайникам вже вдалося загасити пожежу.