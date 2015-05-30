У Києві на Петрівці сталася пожежа (фото)
12:29, 30 травня 2015Київ
13002
Рятувальники оперативно прибули на місце події
За ринком видно величезну хмару диму / Фото ТСН
Сьогодні в Києві в районі Петрівки сталася масштабна пожежа – стовп чорного диму піднявся на десятки метрів.
У соціальних мережах вже почали публікувати фотографії з місця події.
За ринком видно величезну хмару диму.
Зараз надзвичайникам вже вдалося загасити пожежу / Фото ТСН
Кореспондент ТСН Євгеній Агарков з місця події повідомив, що займання сталося на трансформаторі каналізаційної насосної станції.
Зараз надзвичайникам вже вдалося загасити пожежу.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter