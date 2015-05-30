Столиця України святкує день міста (програма заходів)

Президент України Петро Порошенко привітав киян з днем міста.

Про це він повідомив у Твіттері.

«Зі святом, кияни!», - написав Порошенко.

Як повідомляє прес-служба Київської міської державної адміністрації, протягом святкових днів кияни та гості столиці матимуть змогу відвідати низку культурно-мистецьких заходів, присвячених Дню Києва.

Так, в рамках проекту «Повернення» відбудуться одразу кілька подій за участю наших співвітчизників, які живуть та працюють закордоном.

Зокрема, напередодні, 29 травня, у Київському академічному муніципальному театрі опери і балету для дітей та юнацтва відбулася концертна програма іспанської та української музики «Хабанера по-київськи». Сьогодні, 30 травня, цю ж програму буде презентовано у форматі Open Air на Літній естраді Міського саду в Центральному парку культури та відпочинку. 30 травня у Шоколадному будинку відкриється виставка творів відомого українського художника та режисера Юлії Лазаревської «Повернення».

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Цього ж дня в Національному центрі народної культури «Музей Івана Гончара» розпочнеться дводенний Ярмарок народних майстрів. Там гості заходу зможуть оглянути та придбати гончарні вироби, ткані та вишивані речі, взуття; головні убори, килими, вироби з соломи, бісеру, дерева; дитячі іграшки, ляльки-мотанки, писанки, твори малярства, книги тощо, а також поспілкуватися з народними майстрами, відвідати різноманітні майстер-класи та сфотографуватися на згадку в українських народних костюмах.

У КМДА зазначають, що більшість заходів відбуватимуться на свіжому повітрі в парках, скверах та відкритих майданчиках міста. Так, у суботу на Співочому полі відбудеться ІХ міський фестиваль хорового мистецтва «Пісня над Дніпром», на завершення якого відбудеться майстер-клас одного з професійних колективів хорового мистецтва Києва.

30 травня на Літній естраді Міського саду о 14:00 стартує концертна програма «Київська фантазія». У виконанні Київського академічного ансамблю української музики «Дніпро» гості заходу зможуть почути твори української традиційної народної та сучасної музики в авторських версіях та аранжуваннях.

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Наступного дня на цій же локації в рамках фестивалю «Kyiv Open Air» розпочнеться концертна програма «Мушля Джаз». Глядачі матимуть змогу вивчити як правильно танцювати свінг і сальсу.

«Того ж дня джазові мотиви лунатимуть на Софійській площі. О 19:30 на киян очікує не просто концерт «Non stop show DJazz», а презентація абсолютно нового напряму молодіжної музики – сучасного танцювального джазу. Крім того, спеціально до Дня народження нашої столиці джаз-бенд Олександра Фокіна підготував неперевершений подарунок – символічну для всіх українців композицію «Гопак» у сучасному аранжуванні», зазначає прес-служба КМДА.

31 травня на Співочому полі понад 20 народних, фольклорних і сучасних ансамблів та муніципальних колективів розважатимуть гостей свята своїми виступами.

Завершить святкові вихідні фестиваль національних культур «Фольклорама», який відбудеться 1 червня на Літній естраді Міського саду. У програмі фестивалю – виступи найкращих творчих колективів етнічних громад м. Києва, а також проведення народних розваг, танцювальних та вокальних майстер-класів; демонстрація та реалізація творів народного декоративного мистецтва, кулінарних виробів, друкованої продукції тощо.