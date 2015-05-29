Кличко презентував проект CityArt у парку Шевченка

Київський міський голова Віталій Кличко взяв участь у презентації нових дизайнерських лав у парку Шевченка в рамках проекту CityArt.

Про це повідомляється на сайті КМДА.

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«Сьогодні ми презентуємо першу частину CityArt-проекту, який здійснюється за кошти меценатів. Його нам запропонувала креативна молодь. Я бачив реалізацію подібних проектів у багатьох містах світу, тому вирішив підтримати цю ініціативу. Таким чином ми зможемо зробити Київ красивішим і комфортнішим. Зараз у парку встановлені перші 13 лав. Вони дуже зручні», – зазначив Віталій Кличко у коментарі журналістам, сидячи на своїй іменній лаві, на яку він давав гроші.

Всього в рамках проекту CityArt в парку Шевченка встановлять 200 нових лав до Дня Незалежності, після чого будуть замінювати лави в інших парках Києва.