На центральних станціях київського метро запрацював інтернет і мобільний зв’язок

Як повідомляє прес-служба КП "Київський метрополітен", пасажири вже можуть користуватися цими послугами на станціях: "Театральна", "Хрещатик", "Золоті ворота", "Університет", "Майдан Незалежності" та перегонах між ними.

Читайте такожУ вагонах столичного метро з 1 червня знову запрацюють монітори

Як зазначається в повідомленні, це другий етап інвестиційного проекту, який впроваджує інвестор у метрополітені. Спочатку був збудований комутаційний вузол та змонтована мережа на станціях та у тунелі між "Політехнічним інститутом" і "Вокзальною".

"Якісна комунікація – одна з основних вимог сучасності і крок за кроком ми налагодимо її в метрополітені", – сказав керівник підприємства Віктор Брагінський.